Vertido de desechos al río a 12 km de Buenos Aires 

Esta cuestionada mega obra en el Río de la Plata que finaliza en el 2021, contó con la aprobación de la CARP con el voto afirmativo de la delegación uruguaya en enero del 2009.



Después, ningún organismo de nuestro país preguntó nada y se entiende que hubo cambios significativos al proyecto original. Creemos que tampoco se nos informó acerca de la marcha de la obra y del alcance del pre tratamiento de las aguas. Hay inquietud de expertos y del periodismo de ambas orillas, así como de legisladores. Este asunto se trata en la Com. de Asuntos Internacionales de Diputados el próximo 29 de octubre, asistirá la CARP - delegación Uruguaya. La Cancillería mostró interés en seguir de cerca esta obra y se aguardan sus decisiones.



Se espera que se haga un nuevo análisis de impacto ambiental independiente, no que se muestre el antiguo del 2007. Hay que buscar una salida negociada con el país hermano al que le concedimos toda la información de UPM 2 y se va a poner en marcha un laboratorio común ambiental en el Río Uruguay.



El Banco Mundial financia este proyecto de 1100 millones de dólares.

Lo peor que puede pasar e iba a suceder, si algunos no alertamos, es que la obra finalice y contamine, entonces no habrá solución: solo discusiones juicios y reparaciones futuras al amparo del Tratado del Río de la Plata.



Hay que actuar con precaución extrema y si hay dudas, solicitar se modifique la planta de pre tratamiento de aguas.



Ya se actuó con ligereza inicial y con omisión a lo largo de once años.

Este es un tema diplomático y ambiental que puede ser grave.