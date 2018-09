La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser

@| Hay partidos que acceden al poder, por situaciones que le acontecieron a gobiernos como el de Jorge Batlle que sufrió situaciones internas y externas para las que el país no estaba preparado. Promesas tan solo promesas, de esperanzar al Uruguay con un mundo de oportunidades diferentes, en las cuales se priorizaría la ética, la moral, la anticorrupción y proyectos que habrían de beneficiar al pueblo.



El deterioro progresivo no tiene limites desde los gobiernos frentistas. La ética se destruyó al ingresar al estado, sin ser necesario, decenas de miles de nuevos empleados y por la puerta de atrás. Negocios fraudulentos que implicaron a integrantes de los gobiernos o a amigos de proximidad con ellos. Países con los cuales, con el pretexto del Progresismo, se les apoyó a ultranza aún habiéndose transformado en totalitarios y populistas. Venezuela, en el cual se ha llegado a situaciones vergonzantes, como actualmente, decir que el planteo de varios países americanos denunciando los delitos de Lesa Humanidad, no cuentan con el apoyo de Uruguay porque no fueron consultados. En lugar de elevar una queja por no haber sido requerida la opinión, habría que haber dicho que se concordaba con la iniciativa contra el gobierno del Sr. Maduro. O la expresión del Inefable Mujica pretextando que Venezuela transita por la mayor crisis de su historia por no disponer de producción propia, desconociendo la corrupción, el narcotráfico y que se asesina y viola los Derechos Humanos permanentemente. O apoyar a Lula porque fue buen gobernante y no tiene importancia si desde su gobierno se generó la mayor ola de corrupción de la historia del Brasil, sembrada además para cantidad de países Latinoamericanos mediante la Empresa Odebrecht auspiciada por el mismo expresidente.



Gobiernos (los Frentistas) que ante el desfinanciamiento de la economía de supervivencia de trabajadores, jubilados, comerciantes y por ende del Estado, se ha dedicado a utilizar el método de la coyuntura, generando pequeños beneficios para quienes hacen sentir su molestia por el desacople de Uruguay con el mundo productivo y sus precios internacionales. Se han dedicado a atraer multinacionales con el propósito de ofrecer trabajo con prebendas en sus responsabilidades fiscales, lo contrario a las empresas Nacionales a las cuales los gravámenes las están clausurando.



No se han preocupado de la Educación, aumento la inseguridad a limites insospechados para la historia del país con la excepción de época de los Tupamaros. Recibimos migración muy importante e iniciamos etapa de emigración de nuestros hijos. El Ministro del Interior expresa la inexactitud de que las famosas Superbandas fueran responsables del asalto del Banco Itaú.