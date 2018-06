@|Conversando con un par de jóvenes que fueran alumnos míos en mis tiempos de activo, uno de ellos me preguntó sobre el significado del concepto vergüenza.



Me detuve a pensar, antes de contestar, sobre las definiciones que recordaba de tiempos pasados, y sin demorarme mucho, les dije a los chicos lo que sabía al respecto y los significados que recordaba: “Sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación o insulto recibidos. Sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien, o a que alguien lo haga

Hecho o cosa que produce indignación”.



Intrigado, pregunté sobre la razón de tal interrogante.



Uno de ellos, contestó rápidamente, demostrando que el tema había sido discutido largamente y, tras la respuesta, compartí con ellos sus conclusiones, que trato de transcribir.



“Sentimos vergüenza de nuestro Código Procesal y el Poder Judicial, al menos de uno de sus representantes, el Juez que condenó (¿?) a los trece asaltantes de joyas de Punta del Este a 4 años de prisión, cuando la pena por hurto especialmente agravado es de doce años (¿de penitenciaría?)".



¿Qué razones se esgrimieron para esta resolución que permitirá la libertad de estos reos a mitad del año 2020?



Parece ser que el hecho de declararse culpables (eran culpables sin necesidad de declararse así), significó la reducción de la pena a una tercera parte de la misma.



Es decir que en este caso el “hurto especialmente agravado” no significa nada como causa. No hacemos mención a la habilidad de la abogada defensora. Cumplió con lo suyo. Pero en menos de dos años se pone en la calle a una de las bandas de delincuentes más peligrosas que ha actuado en el país. Y en un momento en que todos los uruguayos estamos inmersos en la mayor inseguridad ciudadana conocida, regalarles a estos cacos 8 años de libertad no nos parece justo.



Con este antecedente, cualquier persona roba y soluciona todo diciendo “fui yo”, “soy culpable”, y va a la cárcel como de picnic. Como para no sentir vergüenza.