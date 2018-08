@|El sábado 28/7, a las 14 horas, nos encontramos a un grupo de hinchas de Danubio en la zona de Tres Cruces.



Después de hacer bastante escándalo comenzaron a caminar bien lentamente por Bulevar, trancando el tránsito, inclusive a una ambulancia.



Yo iba en el ómnibus; llamé a la policía. Después de 15 minutos vinieron y por increíble que parezca, lo único que hicieron fue seguirlos despacito. No fueron capaces de tocar la sirena y pedirles que por favor caminaran por la vereda.



¡Una vergüenza!, pues muchos que estábamos en el ómnibus íbamos a trabajar.

¡La policía no hizo nada!



Me llevó una hora ir desde Tres Cruces a Avda. Italia.



Después piden que llamemos a la policía... Parecía que la policía los estaba escoltando; ¡vergonzoso!