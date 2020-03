Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Muchas de las veredas de nuestra ciudad se encuentran en estado desastroso. Considero que la IMM ha hecho poco al respecto.



Como consecuencia, muchas personas mayores han sufrido accidentes. Yo particularmente no me he caído, pero debo decirles que me siento más seguro caminando por la calle que por la vereda.



Recuerdo en un viaje a Canadá, me llamó la atención que, sobre todo en los barrios de una ciudad que visité, parte de las veredas estaban pavimentadas de hormigón y eran perfectamente transitables; no había roturas, se podía transitar hasta con silla de ruedas sin peligro alguno y entre el tramo hormigonado y el cordón de la vereda donde habían árboles plantados, ese espacio estaba cubierto de césped y no habían raíces que levantaran las veredas, como ocurre en nuestra ciudad.



Además, reconozco que en las ciudades del Interior de nuestro país, hay más cuidado en ese sentido, que en Montevideo.



Pienso que el nuevo Intendente, sea quien sea que salga electo (esperemos que sea de la Coalición), tome en cuenta esta sugerencia. Y la ponga en práctica para beneficio de la ciudad y sobre todo de la ciudadanía.