Veredas rotas

@|Vivo en Prado Chico desde hace años.



El pasado 28 de diciembre, venía caminando desde Millán y Castro hacia la calle María Orticochea y comienza a llover. Al querer subir por una escalera que lleva demasiados años sin arreglos, en la esquina de Hopa Hopa y Castro, perdí pie y me lastimé la cabeza, ojos y parte superior del cuerpo. Cuando llegué a casa me dieron los primeros auxilios.



He reclamado muchas veces por el arreglo de veredas en Prado Chico, porque se encuentran en muy mal estado, pero la situación persiste.