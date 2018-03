Veredas en mal estado

@|Hace ya mucho tiempo que la IMM prometió resolver el tema del mal estado de las veredas; sigue pasando el tiempo y no se ve ningún avance.

No puedo entender que no haya ningún avance, ni siquiera en zonas donde estaría al alcance de los vecinos solucionar el problema. No sólo se trata del faltante de baldosas, también de aquellas que están desniveladas, que son las que provocan que los peatones tropiecen con ellas. Doy fe de esto, ya que hoy mismo, en camino al trabajo no vi una baldosa mal colocada y me tropecé, me caí al piso. Tuve mucha suerte que no me rompí los lentes ni el computador que cargaba, solo me lastimé la rodilla y rompí el pantalón. O sea, por la negligencia de los vecinos tengo un buen golpe en la rodilla y tengo que reponer los pantalones, o sea, soy afortunado, solo me costó unos $1000 aprox.



Junto con el agradecimiento a los vecinos de la calle Berro, entre Avda. Brasil y Martí, voy a documentar el problema y denunciarlo al Municipio CH. También tengo que solicitarle al Ing. Martínez que se ocupe un poco más de los problemas inherentes al la Intendencia. Sé que el Sr. Intendente está muy ocupado armando su candidatura y viendo los megaproyectos para 18 de Julio, las bicisendas y todo lo que pueda generar imagen y votos, pero si encuentra algún minuto libre, espero que dé la orden de controlar las veredas, porque antes de andar en bicicleta caminamos.