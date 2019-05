Verdades y mentiras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

*|Desde hace muchos años, aprendimos con quien fuera el profesor de pedagogía, Vicente Florentino, que cuando el niño no aprende es porque la maestra o el profesor no sabe enseñar, y nadie puede enseñar lo que no sabe aunque tenga títulos académicos.



Los académicos y docentes uruguayos, ante su incapacidad para educar, buscan excusas de que “no aprenden porque son pobres”. Por otra parte, desaniman al niño primero y al adolescente después con el cuento de que Papá Estado tiene que darles todo.



Con esa mentalidad crecen y se cumple lo que sostenía la pedagoga española Teodora del Carmen Bazán cuando decía: “Esas maestras buenas de ternura pegajosa y resbaladiza son las que malogran niños y jóvenes que pudieron ser seres brillantes”.



En una nota de El País que saliera tiempo atrás, da por tierra con la teoría de que no aprenden porque son pobres.Traía la historia de una maestra uruguaya galardonada en Cataluña, donde vive como la mejor maestra. Es uruguaya y se crió en el Borro. Como a muchos niños uruguayos también de ella dijeron: “A esta niña la cabeza no le da”. Demostró lo contrario.



Algunos docentes han ocupado un centro escolar a fin de obligar al gobierno a tomar medidas contra la violencia y la inseguridad. ¿No se han dado cuenta estos docentes que si hay asaltos, robos, muertes, etc. es porque la educación ha fracasado? ¿Quiénes son los culpables del fracaso?



El cuerpo docente.