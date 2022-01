El verano y las alarmas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Ruidos molestos no es sólo la música y los gritos. Ahora, en verano, se suma la infinidad de alarmas sin respuesta que suenan durante todo el día sin que nadie haga nada.



Debería existir una prohibición, un cambio de sistema o lo que sea, para controlar y acallar estos ruidos molestos que aquejan a los vecinos de Montevideo en verano.



Si existe una normativa que se cumpla, pero no en base a denuncias de vecinos, sino en base a cambios de normativa.



Ejemplo puede ser que la alarma sea lumínica y no sonora, ya que cuando suena más de una ya ni se sabe de qué casa es y nadie va a salir a inspeccionar casas de “malos” vecinos que, disfrutando de vacaciones a kilómetros de distancia, no solucionan el problema sonoro de los que quedan.



Que la autoridad, a quien corresponda el tema, haga algo.