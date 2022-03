¿Qué tiene que ver la LUC?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El martes 15, a doce días del referéndum interpuesto por el PIT-CNT, el FA y varias organizaciones sociales “de izquierda” contra la LUC, en un debate por VTV con el diputado Rodrigo Goñi, el sindicalista Richard Read insistió una y otra vez en la supuesta deshonestidad de trabajadores que no participando en huelgas del sindicato de su empresa se benefician luego de los aumentos y otras “conquistas” obtenidos gracias a la huelga. Se preguntó si eso era justo.



Más allá del factor “emocional” que su afirmación puede despertar en cierto tipo de público, me pregunto: ¿qué tiene que ver eso con la LUC? Nada.



Esa misma noche, y casi a la misma hora, entrevistado en TV Ciudad el ex dirigente del PIT-CNT y actual presidente del FA, Fernando Pereira, fundamentó el voto por el SÍ aludiendo al aumento de los precios de la nafta y de muchos productos alimenticios mientras hay una pérdida del poder adquisitivo de los salarios y las pasividades.



¿Se habrá enterado Fernando del aumento del precio internacional del petróleo, que ese es el principal motivo en todo el mundo del aumento en las últimas semanas de los combustibles y de otros energéticos?



¿Se habrá olvidado Fernando que durante la pandemia la central sindical aceptó la propuesta del gobierno de una rebaja transitoria de los salarios con posterior recuperación para contribuir a superar la emergencia vivida en 2020?



Pero además, ¿qué tienen que ver los aumentos de precios y la pérdida del poder del salario y de las pasividades con la LUC? Nada.



Es obvio que, a falta de mejores argumentos, Read y Pereira apelan, con mala fe, a la “sensiblería” de sectores de la ciudadanía para llevar agua al molino del SÍ. Es obvio que a falta de mejores razones deben alimentar la sospecha, la duda y atribuir malas intenciones a quienes defienden la ley.



Una pregunta adicional. ¿Y los periodistas que conducían dichos programas no consideraron oportuno advertir y señalar a Read y a Pereira que tales dichos nada tiene que ver con la ley que cuestionan?



Los ciudadanos esperamos que los periodistas asuman un rol más activo y esclarecedor en estos debates y entrevistas. Esa sería su real contribución a profundizar la democracia.