Venta de marihuana a turistas

@|La Junta Nacional de Drogas apoya la venta de marihuana legal a los turistas.



Con esta información nos encontramos en la prensa el pasado domingo de primavera, mientras palpitamos lo que será la próxima temporada turística condicionada por la evolución de la pandemia de coronavirus.



La Ley que autoriza la producción y comercialización de la marihuana fue impulsada por el Presidente José Mujica en el año 2013. La misma fue promocionada como un “experimento’’ tendiente a sustituir el consumo de otras drogas más potentes y para sacarle el negocio a los narcotraficantes.

Dicha Ley no se puso a consideración de un Comité de Ética Médica como corresponde a todo experimento con seres humanos.



Este proceso fue acompañado de una propaganda intensa de las cualidades y beneficios de este cultivo, probablemente más intensa que la que tuvo la penicilina cuando se descubrió a mediados del siglo pasado.



Luego de algunos años, vemos que los resultados fueron muy distintos a lo que se pretendía. Aumentaron los consumidores de marihuana y de otras drogas, el Uruguay fue noticia por el tránsito de cocaína a nivel mundial y se incrementó en forma exponencial la violencia por la disputa de territorio entre las bandas de narcos.



Con esta experiencia creemos que el tema no pasa por buscar un incentivo al turismo internacional mediante la venta de cannabis recreativo a nuestros visitantes.



Porque seamos claros, todo este embrollo no se refiere al uso medicinal del cannabis, lo cual se debe manejar como cualquier medicamento controlado, sino al uso recreativo del mismo que es lo que hace estragos en la sociedad, arruinando la vida de nuestros jóvenes y que nuestro querido Uruguay que en algún momento fue considerado la “Suiza de América”, pase a ser “Porrolandia’’.



¿Cuál es nuestra propuesta?



Se debe encarar una campaña publicitaria de los daños que produce el cannabis a nivel cerebral, pulmonar, cardiovascular, etc. Similar a la que se hizo contra el tabaquismo.



Creemos que una campaña en ese sentido puede ser un complemento fundamental en la lucha contra este flagelo.