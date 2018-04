Venta de entradas de fútbol y basquetbol

@|Es de público conocimiento que los clubes de fútbol con la venta de entradas no sacan ni para el agua caliente. La gente no sólo está dejando de ir al fútbol por la violencia que es un capítulo aparte, sino que además sacar una entrada para un partido constituye toda una ceremonia burocrática y tecnológica.



O casi siempre no están a la venta por lo menos con 48 horas de anticipación o reiteradamente está caído el sistema. Por otra parte, el sistema de venta por celular de Tickantel no es de uso generalizado.

En suma, parece una organización creada por ineptos para no vender entradas o para que la gente se aburra de tanto perder tiempo que no todo el mundo puede.



Mi pregunta finalmente es a los dirigentes de los clubes: ¿ignoran lo que está pasando y no les importa? Por lo visto, sí. Y además, ¿son los mismos que pretenden organizar un campeonato mundial? Parece realmente de risa.



Creo sin temor a equivocarme que tanto la AUF como la FUBB no pueden organizar siquiera una partida de ludo.