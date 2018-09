@|No queda ninguna duda de que el Frente Amplio viene renunciando a sus supuestos ideales artiguistas desde hace mucho tiempo.



Muestra de ello es la venta del Dique Mauá al empresario López Mena, con la finalidad de construir una nueva terminal de Buquebus, nada menos que en un sitio histórico y patrimonial.



Sin lugar a dudas es necesario darle nueva vida a esas viejas construcciones, cuya estructura en ruinas afea el entorno, mejorado en los últimos tiempos con la Plaza República Argentina.



Recuerdo hace un par de años, estando en el concejo municipal, nos presentaron un proyecto muy interesante para crear un museo del tiempo, que abarcaba las instalaciones de la Compañía del Gas y el Dique. Era sin lugar a dudas muy importante; que hubiese implicado un significativo desarrollo local y cultural.



Pero eso quedó en el camino como tantas cosas en los últimos tiempos y lamentablemente no se concretó.



Ahora nos enteramos que con el aval del Poder Ejecutivo, hay luz verde para llevar adelante el mega proyecto de la terminal.



Recordemos que en principio esa terminal se instalaría en la zona de Capurro, lo que vendría bien a esa zona tan deprimida, pero también quedó por el camino.



Siempre son bienvenidas aquellas ideas que signifiquen desarrollo y mejoramiento, pero en este caso, construir una terminal fluvial con todo lo que ello implica, además de un hotel y estacionamientos, sería crear un verdadero caos, como también se vería restringida la normal utilización de ese espacio tan privilegiado de nuestra costa.



Hay que tener presente que desde que se instaló Buquebus en el puerto de Montevideo, la entrada al mismo se vio restringida para todo público.



En conclusión, ahora nuestro gobierno no tiene ningún problema en “vender el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad”.