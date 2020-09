Venezuela II

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno argentino no lo acepta, pero los hechos dicen lo contrario.



Los argentinos viven hoy situaciones que los acercan más a un país como el de Maduro.



Siguen encerrados, ahora les alargaron 3 semanas más, lo que los llevará hasta el 10 de octubre.



Cada provincia tiene sus decretos al respecto; por muchas no se puede circular (¿libertad?).



La gran devaluación también los condiciona al encierro (salario mínimo US$ 123!!!; salario promedio US$ 200!!!).



Un ciudadano no puede ya comprar dólares, el Estado no les deja gastar sus dignos ingresos en lo que quieran (¿libertad?).



Algunos productos alimenticios están más caros que en España.



El estudio más positivo da índices de pobreza del 50% de la población (22 millones). El estudio más alentador arroja una inflación de no menos del 40% para el año entrante (muchos economistas prevén superinflación).



Se persigue a los "ricos" con impuestos, se castiga a los productores o grandes comerciantes con impuestos. Se limitan las importaciones o simplemente no les favorece a los empresarios. ¡Inventaron más de 6, 7 u 8 valores para el dólar! Depende lo que se quiera comerciar.



Abundan los movimientos sociales, tomas de tierra, etc.



En fin, un modelo que se compara más a Venezuela que a la vieja Argentina.