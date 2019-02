Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|La salida de Venezuela es con elecciones libres, con auditores internacionales neutrales, países serios, por ejemplo Suecia, Holanda, Nueva Zelanda, Finlandia, Canadá...



El tema es que Maduro acepte no es fácil, los dictadores no son fáciles de convencer.



Soy votante frentista, pero me indigna la tibieza del gobierno del FA frente al tema Venezuela.



Es muy grave y triste lo que pasa. Ojalá se llegue a alguna solución pronto, porque el pueblo venezolano no puede seguir esperando.