@| Sr. Presidente de la República de Venezuela, Sr. Juan Guaidó, me comunico con Ud. para comentarle que lamentablemente nuestro país, la República Oriental del Uruguay, cuyos gobernantes NO lo reconoce como Presidente de Venezuela. Esto, va en contra de la mayoría de los ciudadanos que SI lo apoyamos y queremos ver una Venezuela en Paz, donde los ciudadanos no tengan que huir por falta de alimentos y medicinas.



Le deseo la mayor de las bendiciones en tan difícil gestión.