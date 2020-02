Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Todos recordarán el episodio sucedido frente al MGAP, cuando el Presidente Vázquez perdió el control frente a un grupo de productores rurales que le estaban reclamando medidas. Incluso se enojó con un colono que le dijo que no decía la verdad.



Vázquez no dijo la verdad cuando afirmó que le cortaría la mano a quien metiera la mano en la lata y no lo hizo con Sendic; cuando dijo que no aumentarían los impuestos y lo hicieron figurar como consolidación fiscal; cuando en el 2014 dijo que la economía estaba muy bien y la realidad era que el Pepe le dejó un agujero enorme; cuando dijo que las rapiñas bajarían un 30% y subieron un 60%.



Resumiendo, el colono estaba en lo cierto. Seguramente hoy Vázquez debe estar recordando su respuesta: nos vemos en las urnas.



Por suerte esa frase parece haberse reflejado en el resultado electoral del 24 de noviembre, en que la ciudadanía le retiró la confianza al Frente Amplio.

Siempre actuaron en forma soberbia, pues las mayorías parlamentarias los respaldaban y después de tres períodos de gobierno ya se consideraban intocables. Bien dicen que el dulce pica los dientes y por eso ahora deberán concurrir al mecánico dental.



El gobierno electo deberá estar atento, pues ya se sabe que están preparando la ofensiva, poniendo palos en la rueda en donde puedan, pues ya están pensando en el 2024.



Causa risa cuando uno escucha a Javier Miranda decir que van a hacer una oposición seria y responsable. Estos quince años demostraron que no fueron ni serios, ni responsables. Su candidato Daniel Martínez después que había declarado que no seguiría en la política, ahora cambió de opinión y busca ganar las elecciones municipales, de modo que esto sea la catapulta para las próximas elecciones nacionales.



Saben muy bien que tienen a los serviles sindicatos de su lado, pues favores se pagan con favores. Hasta qué punto serán serviles, que el PIT CNT le rindió un homenaje a Vázquez resaltando su labor en el gobierno. Para no ser menos los “alumnos” de Andrade en el SUNCA, hicieron lo mismo. Es la primera vez que escucho que un sindicato le rinde un homenaje a un mandatario. Esto ni siquiera pasa en los paraísos socialistas de Venezuela o Cuba, por el simple hecho que ahí no existen los sindicatos y además sería aburrido hacerle un homenaje a dictadores que se perpetúan en el poder por años.



La actitud de Vázquez participando de este carnaval sindical y no teniendo la misma actitud en concurrir al velatorio de Carlos Julio Pereyra, demuestra su falta de humanidad hacia el adversario. Evidentemente por más que Carlos Julio no llegó a presidente, está años luz por encima de Tabaré Vázquez como persona, como político, como estadista.



El primer sindicato que incendió la pradera es el de los maestros que no paran por reclamos de salarios o de asignación de horas, sino que hacen un paro político: están en contra de la Ley de Urgente Consideración. Lo correcto sería que formaran un partido político y así realizar las discusiones correspondientes.



El problema con los sindicatos es que durante los gobiernos del Frente Amplio ellos incidían en algunas decisiones y saben perfectamente que eso ahora no va a pasar. Quienes fueron electos por la ciudadanía son los que toman las decisiones según lo establece la Constitución.



Es por eso importante que quienes luchamos por el cambio estemos atentos ante intentos de desestabilización que seguramente ocurrirán. Seamos conscientes que todos los movimientos que hace la izquierda en América Latina vienen digitados desde el Foro de San Pablo, donde se reúne lo peor de la política.



Estemos alerta, la democracia y el Uruguay ahora ven otro horizonte, sin nubarrones de comunistas y falsos progresistas.