Velocidad en ruta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Nuestro país no cuenta con rutas amplias para que los vehículos desarrollen altas velocidades. Se dan muchas variables (45 km/h, 75 km/h, 110 km/h) y esto va de la mano de zonas pobladas y no tanto. La cartelería en rutas es poca, debería haber más señalamiento.



Ahora la IMM se hizo cargo de medir las velocidades en los accesos a Montevideo por ruta 1 y por las rutas 101 y 102, pero sólo han puesto un cartel de cada lado indicando que la ruta está monitoreada por radar, y uno a la salida de Montevideo y otro previo a Santiago Vázquez. No hay móvil de la Intendencia en horas pico. La mayoría no cumple con las normas porque sabe que no está el radar móvil, porque la Intendencia lo designa a otra zona. Y no hay cámaras; la única está pasando el peaje de Santa Lucía, kilómetro 29, y apunta a vehículos que circulan a más de 60 kilómetros rumbo al sur. Más allá de la multa, lo que falta es el sentido de responsabilidad; hay un gobierno municipal que pone una norma y hay que cumplirla, de lo contrario es tierra de nadie.



Sí me parece mal que en determinados tramos la velocidad baja de 90 a 45 kilómetros y nuevamente suba; al final hay que estar mirando todo el tiempo la cartelería. Debería haber una mínima de 60 kilómetros y una máxima de 90 con un 10% como tope no más de 100, y rígido a todo tipo de vehículo; y además policía nacional de tránsito ya que hay muy pocas unidades en las rutas y las que hay están muy distantes entre sí.



Se han incrementado los centros poblados y no todo se arregla bajando o controlando la velocidad o multando; hacen faltas rotondas, luces destellantes indicando centro poblado, semáforos, lo ideal serían puentes que crucen la ruta. De está manera se logra seguridad al peatón, agilidad al conductor y su propio cuidado en el manejo. El Ministerio de Transporte debería, por iniciativa propia, hacer puentes peatonales próximos a centros poblados, escuelas y liceos.



Hay que tratar de combatir los accidentes de tránsito que causan muchas muertes en nuestro país.