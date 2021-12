Velocidad en Maldonado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Siendo desde hace años un turista que vacaciona en el departamento de Maldonado, observo detenidamente el paso de los Intendentes y sus tareas en pro del Municipio y en beneficio no sólo de los residentes, sino de los turistas también.



Dejando de lado la noche negra que significó, en su momento, la Intendencia de De los Santos, la actual conducción del Partido Nacional de alguna manera ha conformado las expectativas. Seguridad, cámaras, limpieza impecable, aunque las “excepciones” para la altura de las construcciones en zonas prohibidas, estuvieron y están a la orden del día.

Esto, de cualquier manera no tiene solución, pero lo hago notar.



Pero lo que sí tiene solución y es una cosa de todos los días, es la falta de control de las velocidades que circulan los vehículo en la rambla Williman y en la Interbalnearia, desde Portezuelo hasta la Parada 26 o sea Las Delicias, y de allí continúan.



Esta reiterada imprudencia que atenta contra el peatón y el ciclista particularmente, no es controlada por la Intendencia.



Durante todo noviembre y lo que ya pasó de diciembre, ni una sola vez he visto retenes que controlen la velocidad y esto, de alguna manera, incentiva a los imprudentes conductores a sentirse dueños de las avenidas.



Sería bueno que este rubro reciba una atención del Municipio. La temporada se acerca no hay que perder tiempo.