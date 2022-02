Vecinos que siguen esperando...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Vecinos de la calle Juan Benito Blanco estamos preocupados por la alta circulación vehicular en dicha arteria y especialmente en el tramo comprendido desde Avda. Brasil dirección Este; y de la falta de protección existente para los peatones que deben realizar el cruce de dicha calle, en una zona en la cual vivimos muchas personas de tercera edad.



En virtud de lo cual se han hecho varios trámites ante la IMM, ya que a la intensidad de la mencionada circulación se le debe agregar la alta velocidad de los vehículos ostensiblemente mayor a la permitida por las disposiciones municipales; según la norma: 45 km por hora.



Esto que es fácilmente comprobable, dificulta sobremanera el cruce de peatones, ya que desde la Avda. Brasil y hasta la intersección con la calle Buxareo, no existe señalización que, en el tramo mencionado, otorgue una mínima seguridad de cruce por transversales, aún ofreciendo rampas para facilitar el cruce en sillas de ruedas, lo que hace muy riesgoso utilizar este medio.



Por lo expuesto, con fecha 13/02/2015, se efectuó un pedido de señalización (CC5 Expediente N° 3260-001440-15) y repetido con fecha 09/01/2017 (Expediente N° 2017-3260-08-000019); éste último a dos años transcurridos del primero y ante la ausencia de resultados, conteniendo firmas de vecinos de la zona.



Asimismo, se remitió a la IMM con fecha 15/02/2017, una nota donde se solicita la colocación de algún amortiguador a la velocidad en los cruces de Juan Benito Blanco y Guayaquí o Gabriel Pereira, a los efectos correspondientes, tal como un “lomo de burro” o semáforo o quizás “una cebra” o algún indicador que permita la disminución de velocidad y otorgar alguna otra posible indicación que dé preferencia a peatones y utilización de sillas de ruedas.



Con fecha 24/01/2020, y en respuesta a la creación del expediente N° 2020-5231-98-000292, se cursa el aviso, vía web, que lo solicitado se traslada al Departamento de Movilidad.



El día 19/02/2020 y a través del Buzón Ciudadano, notificación de trámite Nº 0707-2020, se nos dice por parte de Ingeniería de Tránsito (Agustina Tapia) que se encuentra un informe técnico “aprobando la semaforización en la intersección de las calles Benito Blanco y Guayaquí, (por lo cual se da razón a lo solicitado por los vecinos). Se encuentra en el listado de semaforizaciones pendientes y su ejecución dependerá de la disponibilidad presupuestal y la prioridad que le designe la superioridad”.



Se insiste sobre el tema y con fecha 28/02/2020, se solicita, de no haber presupuesto para la colocación del semáforo, al menos se realice la pintada de una cebra y/o lomo de burro en dicha intersección. Lo cual, a juicio de los vecinos, debería tener un costo muy inferior a la colocación de semáforos.



Pasado un año y con fecha 26/03/2021, y por Expediente Nº 2021-4711-98-00014, se nos transcribe el siguiente informe técnico: “La calle Benito Blanco es catalogada como una vía céntrica dentro del inventario vial, cuenta con 7,6 m de ancho y estacionamiento habilitado en la acera noroeste y preferencia de paso frente a sus transversales. De estudios de tránsito realizados en la intersección, en horario de máximo flujo vehicular, se contabilizaron cerca de 900 vehículos llegando al cruce por Benito Blanco. Del elevado flujo vehicular, el 10% corresponde a ómnibus de 18 líneas diferentes de transporte colectivo”. “Considerando las características antes expuestas, un lomo de burro no sería una medida efectiva...” (Lucrecia Minetti, Ingeniería de Tránsito IMM). Y nos reitera la aprobación del semáforo, pero que dependerá de la disponibilidad del presupuesto.



El resumen, han pasado más de 6 años y aún no hemos tenido solución al problema planteado. ¿Es necesario que haya un accidente para ser prioridad de la IMM?