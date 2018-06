Vecinos organizados y preparados

@| El Crime Watch Association (CWA) es una organización de vecinos, del barrio de 600 viviendas en Hillridge, Dallas. Su objetivo es colaborar con la Policía para la disminución de actos criminales, principalmente a través del programa de “Volunteers In Patrol” (VIP). Los voluntarios deben asistir a un curso dictado por la Policía, 4 horas los sábados de mañana, donde se les instruye cómo deben patrullar. La misión es recorrer el vecindario en un auto debidamente identificado con carteles magnéticos removibles en las puertas y una luz roja intermitente colocado en el techo. Siempre deben ir 2 voluntarios, uno para conducir y el otro para observar los alrededores sin distracciones. Si observan una situación “sospechosa” solamente deben llamar al 911, no deben nunca confrontar a posibles criminales, son solamente “ojos y oídos” adicionales para la Policía. Este programa VIP comenzó en Dallas en 2012 en la Región Noreste de la ciudad. En 4 años el número de vecinos participando se multiplicó por 6, y a su vez los crímenes disminuyeron por 6. Lo cual comprueba la efectividad del programa.

Completado el curso, la Policía considera al vecino como “Certificado”, y le otorga una cédula con su foto que debe llevar siempre cuando está patrullando. En el registro anterior al curso la Policía comprueba que los voluntarios no tengan antecedentes criminales.



Los voluntarios pueden patrullar en los horarios que les sea conveniente, previa reserva en línea, para que no haya más de una patrulla a la vez. La Policía designa un oficial que se llama “Neighborhood Police Officer” (NPO), y es la persona que generalmente dicta la clase, y asiste periódicamente a las reuniones del VIP proveyendo mail y celular para mantener las comunicaciones abiertas.



No existe obligación de dedicación horaria, pero se espera que cada VIP dedique entre 1 y 4 horas mensuales en patrullaje. Cada patrulla es de 1 hora. Hay un directorio con información de contacto de todas las casas para el caso de querer comunicarse con un vecino en especial. Los VIP también llevan un registro de acontecimientos durante sus patrullajes. Esa información se incluye en el informe mensual a la Policía. Con el tiempo los vecinos comienzan a identificar y reconocer a la patrulla, y la paran para manifestar sus preocupaciones, o simplemente para agradecer la labor.

En resumen, en toda la ciudad de Dallas 3,500 Policías, no daban abasto para una población de 1,5 millones de personas. El programa VIP atiende directamente esta carencia, y su efectividad está ampliamente comprobada. Además, es una excelente forma de involucrar a los vecinos para lograr una mayor seguridad en su propio barrio.