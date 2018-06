Vecinos alerta

@|Tenemos una situación, enojosa, que se nos presenta a vecinos que vivimos en la calle Lorenzo Pérez y 26 de Marzo, Pocitos.



En dicha esquina hay personas pernoctando y realizando sus necesidades, por varios meses.



Es por ello que, luego de recurrir a la IMM, 911 y a la Seccional 10ma., como asimismo a “Personas en Situación de Calle”, estos organismos acudieron sin lograr que desocupen en forma permanente el lugar.



Es por ello que nos dirigimos al servicio de Defensoría del Vecino, a través del número 0800 1616 en forma continua, diaria, en oportunidades dos veces en el mismo día, siempre dentro del horario indicado.

Atiende una grabadora que, entre otras opciones, aconseja dejar un teléfono indicando que se conectarán “a la brevedad”.



Esto está sucediendo desde hace varios días, (10 o más.)

Hasta hoy no he, ni hemos recibido ninguna respuesta, ni llamado.

Considero esto una falta de respeto por un organismo público hacia un ciudadano, cualquiera sea, y más llamado el organismo “Defensoría del Vecino”. Cómo puedo o podemos considerarnos defendidos, si no acuden a una solicitud a tal efecto, por días.