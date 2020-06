Vecindario convulsionado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La semana pasada se generó una situación muy desagradable en la zona del Sanatorio Americano, que se reitera cada tanto tiempo, agravada en este caso por la situación de las circunstancias sanitarias por las que atravesamos.



Un vecino de la zona obtiene aparentemente autorización de la Intendencia para reservar todos los lugares de estacionamiento de por lo menos media cuadra frente a la entrada principal del nosocomio, desde tempranas horas de la mañana hasta el atardecer.



Se instalan allí vehículos de todo porte (camiones, camionetas, baños químicos, etc.). La actividad desarrollada sería la filmación en interiores de un departamento del barrio de avisos publicitarios o grabaciones para películas o afines.



En la vereda se agrupan cantidades importantes de personas; se instalan mesas y sillas; se sirven refrigerios o comidas; se ubican aparatos y cables en la calle; se dificulta el tránsito peatonal y vehicular.



En esta ocasión, no se percibió la aplicación de ningún protocolo para la presencia de un grupo masivo de 20 a 25 personas en determinado momento: todos agrupados sin respetar distancias, muy pocos con tapabocas; ninguna acción de higiene de los lugares ocupados que fuese perceptible para los vecinos. Mucho peor que una feria vecinal.



Siempre se ha escuchado que "el derecho de una persona termina donde comienzan los derechos de los demás". Da la impresión de que aquí no se toma en cuenta más que el interés individual (laboral y económico) de alguien que abusa de la pasividad de los controles correspondientes de las autoridades.



Se hizo saber a la Intendencia, al MSP y a la empresa de filmación, sin ningún resultado aparente.



¿Qué tenemos que hacer para que esto no se repita? ¿Aplicar "la ley de la selva"?