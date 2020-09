Vázquez por Zoom

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

(|Nuevamente el Dr. Vázquez sale a realizar sus declaraciones por Zoom, en este caso respecto al tema de las famosas actas.



Que el expediente no estaba completo; que recibió sólo una parte.



¡Pero por favor! ¿Cómo puede ser que al saber que se trataba de estos dos militares (Gilberto Vázquez y Gavazzo) no se interiorizó e investigó más del caso?



Discúlpeme Dr. Vázquez pero no me queda claro, y creo que Ud. tiene su cuota parte de responsabilidad.



En fin, eso lo resolverá la justicia.