¡Vamo´arriba los que evaden!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Parece ser la nueva consigna de la izquierda uruguaya, a juzgar por el unánime apoyo que recibió el senador Oscar Andrade de parte de toda la dirigencia y militancia izquierdistas, por evadir aportes al BPS y contribución inmobiliaria de una casa que construyó en negro, hace diez años.



La idea era sencilla: los giles pagan y yo sigo evadiendo. Y si salta, “los compas” me van a apoyar; saben muy bien lo que pesa el SUNCA en la estructura.



No es un tema menor, primero porque se trata de un Senador de la República quien debe ser un ejemplo de probidad, y segundo porque llama la atención y preocupa la cerrada defensa que emprendió toda la izquierda en una clara demostración del deterioro moral que esa colectividad política viene mostrando desde hace mucho tiempo, al punto de justificar todo acto reñido con la ética y con la legalidad, mientras sea cometido por compañeros de partido. Recordemos los casos de Sendic, Cendoya y Placeres, solo por nombrar unos pocos, que fueron defendidos hasta el final a como diera lugar.



Desde el Pit Cnt hasta el FA, ¡nadie se atrevió ni siquiera a cuestionar públicamente este proceder! Y esto es lo que más preocupa de todo este punto. ¡Desprecian a quienes pagamos puntualmente nuestros tributos y luego en la tribuna hacen gárgaras autoproclamándose defensores del Estado “solidario”!



¿Qué compromisos inconfesables llevan a defender con tanto ardor a un camarada que olímpicamente evade tributos? ¿El PCU/SUNCA gravitan tanto en la interna del FA?



Nos preguntamos:



¿No es grave que el Senador Olesker exhorte a la población a no ver el programa de TV donde se iba a “destapar” la evasión por al menos diez años de su camarada Andrade?



¿No es grave que el Senador Andrade justifique semejante evasión con el argumento infantil de que es pobre y que ayuda a discapacitados (la victimización paga) habiendo sido diputado y actualmente senador?



¿No es grave que el Senador Andrade, mienta ante la Jutep y declare tener un ingreso inferior al que realmente percibe?



¿No es grave que hasta el SUNCA se solidarice con un evasor, dado que desde siempre la bandera de ese gremio fue precisamente la lucha contra la evasión de aportes?



¿No es grave que el recién nombrado presidente del FA, Dr. Ricardo Ehrlich, declare que las explicaciones dadas por Andrade fueron satisfactorias?



¿No es muy grave que los Intendentes de Montevideo y Canelones justifiquen a su compañero por ser evasor, justamente ellos que son los responsables de recaudar la contribución inmobiliaria?



¿No es grave que el Senador Enrique Rubio nos trate de nabos y proponga hacer una colecta para que el camarada Andrade, que gana más de $200.000 al mes, pueda pagar sus obligaciones?



Este triste episodio nos hace dudar sobre cuán sincero es el proceder de aquellos que permanentemente hablan de honradez y de solidaridad, conceptos éticos trascendentes tanto para la sociedad como para el hombre, y que para ellos no dejan de ser huecas palabras que sólo sirven para llenar su discurso demagógico.