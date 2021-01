Válvula de escape del Dr. Salinas...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|...y de unos cuantos más; me incluyo.



El Sr. Pereira se indigna y acusa al gobierno de crear "una grieta absurda" cuando el Doctor Salinas habla de las movilizaciones que, seguramente, ayudaron a la propagación exponencial del coronavirus en nuestro país.

Expresa, cual gurú infalible, que ningún brote surgió de estas protestas, algunas de las cuales, por absurdas e innecesarias, ni deberían haberse realizado.



¿No sabe el Sr. Pereira que hace rato y pico que se ha perdido el hilo epidemiológico en un casi 30 por ciento de los casos? ¿No se le puede pasar por la cabeza pensar que, amontonados y sin tapabocas, seguramente toda esa gente, irresponsable y egoísta, contribuyó a ello?



Enseguida y para variar habla del tema ideológico, de la mirada flechada y de que un mundo sin gente protestando es impensable.



Pero el Sr. Pereira olvida que ante una pandemia tan grave como la que nos está azotando, el cuidado de la salud de la población debe prevalecer sobre cualquier otra razón del tipo que fuere.



Comprendo la desesperación del Doctor Salinas, del cuerpo médico y del gobierno todo que, batallando para salir cuanto antes y de la mejor manera de esta oscuridad que nos aqueja, tengan que soportar comentarios de este tipo, tan poco felices ante el momento que se vive.



Por todo ello, la válvula de escape del Ministro de Salud Pública es casi un grito desesperado de todos los que, hartos de la corrección política que nos amordaza, reclamamos sin amontonarnos solidaridad, empatía, responsabilidad.



Esto, Sr. Pereira, dejó hace rato de ser un tema político para convertirse en un gesto de supervivencia.



Así lo han entendido los países, los gobiernos y los pueblos que, unidos, están haciendo las cosas de la mejor forma posible.



Dice el dirigente del Pit Cnt que si las marchas, protestas y otras yerbas probadamente tuvieran relación con la disparada de la pandemia, ellos serían los primeros en hacer autocrítica y modificar el rumbo.



Le aconsejo que hable con el compañero Sr. Richard Read, que ya expresó que nunca escuchó voces desde la oposición para pedir responsabilidad y criterio ante este momento y que, con generosidad e inteligencia, habló en entrevista con el Sr. Cotelo que sería muy necio en no apoyar al gobierno en todo lo que éste está haciendo bien dadas las circunstancias y que la crítica sistemática y descalificadora per se y siempre no está ni en su ADN, ni en su forma de entender la militancia.



Gente como él nos reconcilian a todos con la mejor versión del movimiento sindical, abogando por lo que es justo pero sin desembozados flechamientos que, en esta instancia más que nunca, muestran su peor cara anteponiendo sus intereses políticos al bien común, o sea la salud de los uruguayos.



En cuanto a la "grieta y generar odio", cabe preguntarle al Sr. Pereira quién fue que tiró la primera piedra...