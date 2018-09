Lavado de dinero



Hace unos años, cuando Fariña y Elaskar, ambos procesados y encarcelados, declararon por la causa de la Ruta del Dinero K y por la compra de propiedades en Uruguay por la cual también fue sancionado un escribano y procesado un intermediario inmobiliario, desde el gobierno aseguraron de que era imposible realizar viajes con valijas y bolsos llenos de dinero porque el sistema no lo aceptaría.



Un tiempo más tarde supimos que el avión de Alur tuvo varios vuelos sin motivo aparente hacia el polémico aeropuerto de San Fernando en las afueras de Buenos Aires. Hasta en uno de ellos se trasladó al entonces ministro de economía de CFK Kicillof, para lo cual no hubo explicaciones.

Ahora en el marco de la causa de “Los Cuadernos” nos enteramos de varias decenas de vuelos que transportaban dinero desde Argentina a nuestro país que tenía, siempre según el gobierno, un sistema blindado contra el lavado de activos.



Creo que a esta altura las autoridades económicas de este país y que lo son desde el 2005 casi coincidentemente con los gobiernos sucesivos de los Kirchner, comiencen a dar ciertas explicaciones creíbles. Tenemos un ministro de economía que creó la bancarización obligatoria para controlarnos mejor, pero que la violaba pagando a secretarias de su sector en su despacho ministerial en efectivo y sin realizar los correspondientes aportes al BPS (supongo que tampoco les descontaba o se quedaba con lo correspondiente al IRPF también por él creado). Tenemos un presidente del BCU, que nos vive hablando de que es imposible lavar activos desde nuestro país, pero sigue habiendo casos de lavado de activos y en este caso de los cuadernos estamos hablando de varios miles de millones de dólares y el gobierno se hace el desentendido cuando hace unos años con las declaraciones de Fariña y Elaskar saltaron.



Las valijas, los bolsos y los vuelos existieron y hasta fueron negados por el Ministerio de Defensa cuando se argumentó que hubo vuelos que llegaban al aeródromo de Melilla temprano en la mañana cuando todavía no había controladores de vuelo allí.



Creo que hay muchas cosas para aclarar también en nuestro país por parte de los sucesivos gobiernos de izquierda.