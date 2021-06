¡Vacúnelos, Salinas!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En el departamento de Colonia tenemos muchos residentes argentinos que hace muchos años conviven con nosotros. Pagan contribuciones, patentes, tienen hijos y nietos uruguayos. Muchos nunca sacaron la cédula uruguaya y no tienen derecho a vacunarse.



En el caso de mi amigo, de más de 80 años de edad, viajar a Buenos Aires para vacunarse no es una opción.



En la mayoría de los casos siempre pagaron la cuota mutual por la promesa de que les daba una cobertura integral. Pero no tienen derecho a la vacuna.



En el caso de mi amigo, hace 27 años que la paga. No merecen vivir en un ghetto.