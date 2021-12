Vacunas para turistas: ineficiente servicio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El gobierno de Uruguay ha promocionado la vacuna para turistas haciendo creer que este hermoso y tranquilo país se convertiría en turismo de vacunas.



En lo personal, estoy vacacionando con mi esposa desde principios de noviembre, por lo tanto, hace unas semanas, intenté ingresar a la página del gobierno. Para los que habían ingresado en noviembre (como nosotros) el trámite “se simplificaba”, pero al llegar al final no era posible completar ya que la página se caía o no estaba operativa. Y así todos los días, o sea desde el vamos el servicio que se intentó prestar, no funcionó.



Pero abusando de la buena voluntad del gobierno uruguayo, nos dirigimos el pasado jueves 16 de diciembre, a primera hora, o sea antes de la 8:00 hs, al Campus de Maldonado para ver si a pesar de no completar los requisitos de la página del gobierno, podrían vacunarnos. Fuimos atendidos de mala manera por la empleada de turno quien nos dijo que no se podía aplicar la vacuna y que insistiéramos en la página, a pesar de nuestras explicaciones. Nada más.



Es una lástima que no hubo buena voluntad ya que a las 8:00 de la mañana, o sea cuando abrieron la vacunación, éramos unas 5 personas; no costaba nada darnos la vacuna.



Por lo tanto, Sres. de la Presidencia de la República, en este tema han fallado y como turistas nos sentimos frustrados.