Vacunas, tercera dosis

@|Analizados los datos de países con buen porcentaje de vacunación, pero con vacunas de laboratorios chinos, como son Chile, Bahrein, Mongolia y las islas Seychelles, entre el 50% y el 80% de la población ha sido inoculado con ambas dosis (La Nación 23-06-21).



Pero todos están teniendo rebrotes de contagios, lo que hace pensar que estas vacunas no están preparadas para las nuevas cepas o variantes del virus.



Eso no está pasando en países que han vacunado con otras vacunas.

Se está hablando que necesariamente deberá suministrarse una tercera dosis de vacuna.



Entonces, ¿por qué no comenzamos ya?



Incluso esa tercera dosis podría ser cruzando las marcas. El que recibió Pfizer se complementa con Sinovac y los que recibieron ésta, con Pfizer.