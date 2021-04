Vacunas para extranjeros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Somos un matrimonio argentino (rosarinos) de 83 años mi esposo y 82 yo.



Estamos en Punta del Este hace más de 15 meses (desde diciembre 2019).



Hace más de 40 años que pasamos acá los veranos, pero debido a la pandemia, en marzo de 2020, no pudimos volver a Argentina.



No pudo venir mi hija a buscarnos; mi esposo, por razones de salud, sólo maneja cortas distancias. Yo, además de mis años, padezco Epoc. No nos animamos a viajar en transporte público sin vacunas.



Lamentablemente, no podemos ser vacunados ya que no tenemos residencia. Tampoco cédula uruguaya. Sólo tenemos nuestros DNI de Argentina. Se nos complica para gestionar el documento uruguayo. Necesitamos partidas de nacimiento, etc.



Siempre pudimos estar acá normalmente con nuestros DNI. Además, acá nos hemos vacunado muchas veces contra la gripe. Si fuera necesario pagaríamos nuestras vacunas, pues estamos corriendo mucho riesgo por nuestra edad y mi enfermedad pulmonar.



Conocemos otros argentinos que hace meses que gestionan la cédula uruguaya con un gestor, pero aún no la tienen. Nadie sabe informarnos si en el futuro podremos vacunarnos. Todos nos dicen que depende del gobierno nacional (Salud Pública). Es imposible lograr que alguien nos informe al respecto. Siempre fuimos bien tratados y bien recibidos.



Tenemos la esperanza de poder ser vacunados.