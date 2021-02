Las vacunas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Desde que el FA perdió las elecciones le ha invadido un profundo sentimiento de frustración que trata de canalizar a través de acciones de todo tipo, que impliquen obstaculizar al gobierno.



Sus integrantes se turnan para intentar desestabilizar, ya no al gobierno, sino también a la sociedad toda, con el pretexto que sea. En tal empeño no encuentran vergüenza alguna que los detenga.



Hasta ahora solamente han conquistado frustraciones en cadena, pero el objetivo sigue siendo claro: poner palos en la rueda.



Tiempo atrás, fue invitado a un programa televisivo el principal sindicalista del gremio de los funcionarios de la Salud, cuyo apellido es Bermúdez, hombre de notoria filiación frenteamplista. Se desgañitaba promoviendo que el gobierno obligue a vacunarse a todo el mundo mediante una ley.

Me parece muy atinado que toda la gente se vacune, pero me pregunté por qué hacía tan profundo hincapié en que el gobierno "obligue".



No tardé en colegir que si tal cosa ocurriera, de inmediato saldrían las autoridades frentistas a acusar al gobierno de llevarse por delante las libertades, de ser un gobierno dictatorial, etc. Es decir, la cantinela a la que nos tienen acostumbrados. El FA atacaría por ambos flancos, estando a favor y en contra del mismo tema y al mismo tiempo, pero pretendería responsabilizar a las autoridades de actuar "dictatorialmente".



Pues el gobierno ya ha señalado que no lo hará.



Lo cual me parece muy bien, para que no sume a los estentóreos gritos de "la Parda Flora" también sus llantos.