¿Cuándo nos vacunan?

@|Tengo 90 años y estoy cuidándome del coronavirus de la forma más estricta.



Desde hace meses no veo a mi familia, sólo me comunico por teléfono. He suspendido la reunión familiar por mi cumpleaños 90.



Con ansias esperaba, junto con otras amigas, que llegara la vacuna para poder volver a nuestra vida normal.



Pero nuestra desilusión fue grande cuando no encontramos que aún siendo personas de alto riesgo por nuestra edad y tener además alguna comorbilidad, no se nos tomó en cuenta entre los primeros grupos como se había dicho en un principio (el orden es: personal de la Salud, de la Educación y residenciales).



Creo que nos tendrían que vacunar junto con los de edad avanzada que viven en residenciales o a continuación de ellos y con la misma vacuna, pues estamos en condiciones similares.



Existen personas que no viven en residenciales porque tienen un familiar que se ocupa de ellos y no están en condiciones de pagar un residencial aceptable. Y además, es lo que se está haciendo en todo el mundo, vacunan primero a los de la Salud y a todos los ancianos.