Vacunados vs. naturalmente inmunizados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|¿Qué está pasando?



A quienes hemos llevado una vida sana (con alimentación adecuada, haciendo deporte, en lo espiritual, en lo sicológico, en lo social, en las costumbres, lejos de las drogas, del alcohol, del cigarro, etc.) y hemos estado atentos a la realidad, sin miedos pero informados, sin perjuicios, se nos impide participar en espectáculos, bailes, viajes, trabajo, etc., porque no estamos vacunados.



¿Por qué no se han aprovechado, todo este tiempo, los medios de comunicación para difundir prácticas saludables que logran una buena inmunización con productos naturales: limón, ajo, cebolla, cúrcuma, jengibre, respirar aire limpio, vahos de eucaliptos, tomar sol, etc.?



Nos preguntamos: ¿por qué al que está vacunado con una, dos, tres o cuatro dosis (que igual se pude contagiar ya que el efecto de la vacuna es limitado y hasta puede tener otras complicaciones) se le permite más libertad que al que busca estar por siempre e ilimitadamente inmunizado naturalmente?



Entendemos que vacunados y no vacunados deben respetarse en sus decisiones y tener los mismos derechos. Los dos grupos buscaron el medio para proteger su salud y a la sociedad.