Vacunación uruguayos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Estimado Sr. Presidente de la República Oriental del Uruguay, Don Luis Lacalle Pou:



Espero que le pueda dedicar unos minutos de su apretada agenda a esta breve carta abierta. Soy uruguaya, hace unos diez años que vivo en Argentina.



Algunos uruguayos por aquí, entre ellos me encuentro yo, se enfrentan a la realidad de no poder volver a Uruguay para obtener su vacuna. Por razones de fuerza mayor no pueden hacer todo el proceso de coordinar la vacunación y luego esperar allí a recibir las dos dosis.



Teniendo en cuenta que se están haciendo arduos esfuerzos a nivel país para llegar a todos los uruguayos, me gustaría plantearle un idea.



¿Hay alguna posibilidad de que en un futuro no muy lejano provean por un tiempo una especie de “auto-vac”, como se hizo en el aeropuerto, en algunos de los pasos terrestres? De más está decir, que no se debería poder ingresar más allá de la estación de salud al resto del territorio uruguayo.



Sabido es que ese tipo de gestiones incluyen tiempo, recursos y también esfuerzos mancomunados. Así es que deseo y espero que al menos pueda considerar esta idea como una opción digna de análisis.