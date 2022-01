Vacunación en niños

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Ante la sana duda por el tema de la vacunación por Covid en niños, realicé, como corresponde, la consulta al pediatra para que me explicara los pro y contra de la vacuna. Lo cierto es que volví con más incertidumbre que certezas.



El argumento fue que esta vacuna es perfecta, que no ha presentado ningún problema en niños (no es lo que trasciende en la prensa mundial) y que ella no dudaría en vacunar a sus hijos.



Seamos razonables, todo medicamento tiene contraindicaciones, la aspirina, un antibiótico y hasta los anticonceptivos tienen todo el dorso de sus prospectos detallando los posibles inconvenientes de su consumo.



Ante una realidad donde no se accede a las características de la vacuna, sería deseable que algún canal organizara un debate médico entre diferentes especialistas para que, quienes debemos firmar el consentimiento por ellos, estemos realmente informados.