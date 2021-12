Vacunación en niños

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Si algo ha dejado en claro esta pandemia es cómo se ha polarizado la sociedad en torno a la misma. El miedo instaurado por no haber vivido una crisis de tal tamaño y muchas veces aumentado por los propios medios de comunicación, hizo que, sin dudarlo, la gran mayoría accediéramos a vacunarnos con vacunas aprobadas, pero que no dejaban de ser experimentales (la prueba está que todos, como adultos, firmamos un consentimiento deslindando responsabilidades, sin oponer resistencia).

Los casos aumentaban, las personas en CTI y fallecidos también. La famosa inmunidad de rebaño no se alcanzaba y aún así los casos comenzaron a bajar aún con el ingreso de nuevas variantes; con este descenso también bajaron los casos graves.



Dentro de las franjas de edad eran los niños quienes quedaban sin vacunar y pronto se comenzó a polarizar también si ellos eran los culpables de la diseminación del virus.



Son varios los pediatras que salieron a refutar estas afirmaciones, dado que no corresponde que se cargue en los niños la responsabilidad de los contagios. Los pediatras están para asesorar sobre la vacuna (pro y contras), no para emitir opiniones personales y queda en cada padre tomar la decisión.



Personalmente y por tener un hijo con una patología previa (de coagulación en la sangre), me preocupan los posibles efectos adversos en niños, por más baja que pueda ser la dosis.



Hay muy pocos estudios previos y no se pueden considerar válidos estudios en adultos, dado que el organismo de un niño no se comporta como el de un mayor.



No es fácil asumir el riesgo de vacunarlos. No sabemos a ciencia cierta las consecuencias, ni es fácil ir contra la corriente cuando la sociedad presiona para que todos estemos vacunados, aún cuando los casos en CTI sean tan bajos.