Vacunarse y tratarse en caso de enfermar, es un deber, no sólo un derecho.



A modo de mera complementación del magnífico artículo del Dr. Juan Andrés Ramírez sobre el manido tema de la obligatoriedad, o no, de la vacunación contra el Covid 19; parece del caso resaltar que, además de los artículos constitucionales que cita - el 7º sobre derechos y libertades y el 72º sobre derechos inherentes a la personalidad humana - también debería tenerse presente el artículo 44º de la Carta Magna, el que, a nuestro modesto entender, es de estricta y fundamental aplicación en el tema.

- El mismo textualmente expresa: "El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país.- Todo habitante de la República tiene el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad.- El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes".



Constituyendo en nuestra República- “... el cuidado de la salud y la asistencia en caso de enfermedad..." - un deber de todo habitante del país, discutir la procedencia de la exigencia de la aplicación de las normas tuitivas del bien general arguyendo ir en desmedro del derecho individual, es sencillamente desconocer esta clara norma que no admite ninguna otra interpretación que no sea la indiscutible procedencia del liso y total acatamiento de lo que ordena en su sencillo y sabio texto-.