Vacunación y burbuja sanitaria

@|Con las novedades de la vacunación aparecen las interrogantes que tal vez la prensa irá respondiendo. Digo esto, porque en mi caso (como tantos otros que deben haber) mi esposa es docente y de riesgo por tema inmunológico y yo tengo 66 años. Se supone que ella reciba la vacuna y comience las clases como docente, pero la vacuna no asegura que no pueda transportar el virus del Instituto docente a la casa. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo, mudarme hasta que esté vacunado? Porque de hecho, sería imposible evitar que ingrese el virus a mi casa...



Seguro el grupo de científicos pueda dar información a la prensa de cómo se debería hacer en éste caso y en muchos más, ya que la gente no sabe como proceder...



¡Desde ya, muchas gracias!