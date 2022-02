Vacunación de 12 a 17 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|El pasado 18/1, El País publicó mi anterior carta bajo el mismo título. En ese momento, le pedía al MSP la aprobación de la 3ra. dosis para adolescentes (12 a 17 años), esgrimiendo como fundamento que las autoridades sanitarias de Estados Unidos (FDA y CDC) ya habían aprobado la dosis de refuerzo en este grupo y que en el caso de Uruguay, los chicos se habían vacunado allá por junio, julio, teniendo más de 150, 180 días de vacunados.



El pasado 9 de febrero, la Comisión Nacional Asesora de Vacunas recomendó la 3ra. dosis para adolescentes con comorbilidades, lo cual fue aceptado por el MSP. Posteriormente, El País publicó que la agenda sería abierta para todos los adolescentes.



A la fecha de hoy, el MSP aún no abrió la agenda para la dosis de refuerzo.



Cualquier adolescente de 12 a 17 vacunado a fines de julio de 2021, hoy tiene más de 200 días de la 2da. dosis; por lo tanto tiene una vacuna ineficiente, la cual se desconoce cómo protegerá luego de tantos días.



Deseo hacer notar que la sub-variante de Ómicron BA.2 es más contagiosa, con efectos más graves y severos que la BA.1 y de mayor resistencia frente a la inmunidad inducida por la vacuna (estudio reciente en Tokyo).



En estos días, muchos liceos privados inician las clases; otros privados y los públicos lo harán la semana posterior a Carnaval. Muchos liceales ya asistirán habiéndose contagiado durante el verano, una inmunidad cuya duración y efectividad se desconoce.



Me cuesta mucho criticar al Ministro Salinas y a su equipo del MSP, luego de la excelente gestión que vienen realizando; pero en este grupo en particular, es de una irresponsabilidad enorme, una lentitud y pasividad inaceptable y diría casi fracasó el cuidado de este grupo por parte del MSP, por no haber iniciado hace tiempo la vacunación de refuerzo para estos jóvenes. ¡Ya son más de 200 días!