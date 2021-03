¿Vacunación sí o no?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ante la llegada de las vacunas y dado el riesgo de contagio actual, la población se debate entre vacunarse y no hacerlo.



Hay quien lleva la contra por razones políticas, por desconfianza, por falta de interés, porque para vacunarse tenés que salir en horario de trabajo (caso personal de enseñanza y te descuentan el tiempo que estés fuera).

Quienes realmente estamos interesados caemos en cuenta que no tenemos mayor información de cómo actúa esta vacuna sobre determinados organismos y sus patologías.



En mi caso puntual nací con un factor genético por el cual soy propensa a la coagulación de mi sangre, he pasado por episodios de trombosis y gracias a Dios no soy dependiente de medicamentos. No queda claro si para mi es recomendable, si hay estudios hechos, etc.



Se recomienda consultar a un médico, pero conseguir hora en las mutualistas es un gran desafío, dan pocos números, máxime ahora con el aumento de casos que determina postergar las consultas presenciales.



Creo que para aumentar la cantidad de personas vacunadas es necesario brindar información a la población, información certera y remarcada por especialistas. Cualquier periodista serio con apoyo de un canal de televisión y de Presidencia, no tendría reparo en realizar un programa especial donde se toquen todos estos temas y así se evacuen las dudas de la población.