Vacuna obligatoria

@|Sr. Presidente, Dr. Luis Lacalle Pou:



Le escribo a Usted porque sé que es el primero en la defensa de las libertades, y no podría estar más de acuerdo con ello.



Pero así como defiende las libertades con tanto énfasis, estoy seguro que también defiende los derechos de cada uno.



Esta pandemia afecta los derechos individuales de la gente, el derecho a la vida, al trabajo y a la libertad. Está más que demostrado que la vacunación ayudó a bajar a un mínimo los contagios y muertes por Covid-19, acá y en todo el mundo; actualmente los que se infectan y tienen que ser atendidos son los no vacunados (más del 80%). Me pregunto: ¿qué derecho tiene una persona que no se quiere vacunar en afectar mi vida y la de los demás?, ¿en afectar mi trabajo y libertad y las de todos en el país? ¿Acaso sus derechos son más que los míos y del conjunto de compatriotas que se vacunaron?



Entiendo que debería cambiar su posición libertaria e integrar la vacuna del Covid-19 al carnet de salud en forma inmediata. Ahora están subiendo los contagios en gran parte por causa de los que por alguna teoría conspirativa no se vacuna.



No señor, yo también tengo derechos y uno de ellos es el derecho a la salud y la vida, que se ve amenazado por ese grupo de gente que no se quiere vacunar.