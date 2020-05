Vacuna contra la gripe

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

*|Expectativas con unos, ¡cumplidas por otros!



Somos un matrimonio de 74 y 73 años ( mi esposo con Alzheimer) y como bien se sabe, es importante vacunarse contra la gripe, algo que hacemos todos los años.



Por eso solicitamos el servicio privado que tenemos aquí, en Parque del Plata, donde estamos desde que se inauguró.



Luego de tomarnos los datos, durante una semana exacta nos dijeron: “mañana están en su casa”; y así fue pasando la semana entera. Calculen el estado de ansiedad que sentimos, día a día, hasta que no pude soportar más el estado de nervios que estábamos pasando y les dije que no vinieran que ya había sido suficiente la espera. Además cobran $ 300 por el servicio.



Frente a este hecho fui hasta la Policlínica del MSP que está a una cuadra de casa y fue todo totalmente diferente. Me atendió la recepcionista con mucha amabilidad y empatía, fue a hablar con la vacunadora quien enseguida me dijo traiga a su marido y no lo baje del auto.



Fue así que en menos de 5 minutos estábamos los dos vacunados y muy agradecidos.