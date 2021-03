Vacuna AstraZeneca (I)

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Las dos razones fundamentales para no vacunarse con la vacuna de AstraZeneca:



1º - La vacuna de AstraZeneca consiste en la inoculación de un adenovirus de chimpancé que contiene en su interior Ácido Desoxirribonucleico que ha sido manipulado, y que es el que penetra en las células de la persona que recibe la vacuna.



El adenovirus de chimpancé, en principio, no tiene consecuencias en nuestra salud, pero lo que podría tener efectos muy preocupantes es el Ácido Desoxirribonucleico que porta en su interior.



Ese Ácido Desoxirribonucleico penetra en las células y migra, entrando en el núcleo de las células. El laboratorio dice que no va a alterar al Ácido Desoxirribonucleico propio de las células de la persona, pero “del dicho al hecho, hay un gran trecho”. Ese Ácido Desoxirribonucleico Inoculado y manipulado previamente, se pone en directo contacto con el de la persona que lo está recibiendo, en el núcleo de sus células. ¡Esto por lo menos debe encender una luz roja de alerta!



En este punto queremos dejar bien en claro, que esta tecnología no es la misma que la de la vacuna de Pfizer. La de Pfizer es nanotecnología portando Ácido Ribonucleico, que no penetra en el núcleo de las células de las personas inoculadas con la vacuna, por tanto no va a alterar de ninguna manera el Ácido Desoxirribonucleico de la persona inoculada.



La diferencia es abismal entre la vacuna de Pfizer y la de AstraZeneca.



2º- Con la vacuna de AstraZeneca es con la única que se han denunciado efectos secundarios muy graves y letales. No dudemos que el laboratorio debe estar ejerciendo enormes presiones para que la Organización Mundial de la Salud y la Europea, liberen a la vacuna de “culpa”.



Por lo expresado, queda claro el riesgo enorme que correrán las personas que se vacunen con la vacuna de AstraZeneca.



Pido encarecidamente al gobierno que devuelva las vacunas al laboratorio, y que vacunen a todos los mayores de 70 años con la vacuna de Pfizer.