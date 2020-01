Vacacionar en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|¡11039 kilómetros debió recorrer una pareja de italianos para vacacionar una semana en Piriápolis!



El primer reflejo típicamente uruguayo es “We are fantastic”...



Si seremos buenos que se vienen de Italia a disfrutar de nuestra fantástica oferta turística.



Pero la peripecia que debió soportar la sufrida pareja, oriunda de Parma, que alquiló un apartamento en la Rambla de los Ingleses, fue terrible.

Corridas de motos y autos con caños de escapes libre diurnas y nocturnas. Basta mirar el pavimento para verificar las marcas de las derrapadas.

Movidas, también diurnas y nocturnas, en la vía pública con música de dudosa aceptación a volúmenes realmente surrealistas.



Viajeros del primer mundo, alquilaron buen auto, alquilaron buen apartamento, visitaron los mejores restoranes e hicieron una vida distendida durante una semana.



¿Cuántos de los euros que gastaron fueron a parar a hogares de trabajadores uruguayos?



¿Cuántos de los euros que gastaron fueron para empresas o micro empresas uruguayas?



Cabe destacar que el Municipio recibe amablemente cada denuncia de ruidos molestos y envía, inmediatamente, a sus funcionarios a controlar el desborde puntualmente denunciado.



Pero ocurre que no hay políticas concretas por parte de la Intendencia Municipal de Maldonado, ni del Municipio de Piriápolis, de control de autos y motos ruidosos, ni de movidas musicales ruidosas en plenas zonas de vivienda.



Conclusión, todo muy lindo, pero esta gente no volverá jamás, y peor aún, hará comentarios negativos de cómo se procesa la defensa de los derechos de los más, ante los desbordes de unos pocos maleducados en Uruguay.