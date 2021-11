Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|¿Es una utopía pensar en la escisión de grupos del FA? ¿Y de ciertos referentes? Eso ya ha ocurrido. ¿Pesa más el dogma que la realidad?



En particular, está haciendo una muy buena gestión Pablo Mieres en el Ministerio de Trabajo, pero en general se lo ve muy cómodo al Partido Independiente dentro de la Coalición.



¿Cómo puede ocurrir esto siendo que el PI es un partido que se define de izquierda?



Bueno, más allá que la definición izquierda/derecha, cada vez tiene menos sentido y menos aún en Uruguay. La Coalición Multicolor se ha mostrado y en los hechos ha operado con mucho sentido Republicano y discutiendo y negociando los asuntos a su interna.



La LUC es el mejor ejemplo de ello; no fue impuesta la versión original y a la síntesis a la que se llegó, dejó conforme a todos los integrantes.



Pueden convivir entonces el Partido Independiente con sus socios, sin necesidad de transar con lo que no comulgan y viceversa. No es pregunta, lo afirmo. La comodidad surge naturalmente.



En ese contexto, ¿no podría participar cualquier grupo/persona con libertad de consciencia de ese esquema? Vamos, así deberían de funcionar todos los gobiernos siempre. Es a lo que se aspira.



Lo anterior, que parecería lo más normal del mundo, en el FA ya no se da. Mandan los radicales y obliga a todos a imitar ese tono beligerante en extremo.



El Frente desnaturaliza el diálogo y construcción democrática.



Nuevamente sirve como ejemplo la LUC, desde que someten a referéndum por la imposición más radical artículos que antes votaron.



Para terminar, y por eso el título, me pregunto y les pregunto a esos moderados: ¿están cómodos en este FA?



La respuesta que surgiría a priori como obvia, se choca con sus acciones a diario.