UTE - lectura estimada

@|Poseo una vivienda en zona balnearia de Maldonado, la cual es utilizada únicamente en verano.



Por segunda vez, en poco tiempo, UTE me envía una factura con "lectura estimada" de mi consumo, que aparentemente toma en cuenta el promedio de meses anteriores, el que no tiene nada que ver con la realidad de la utilización de energía.



Pero lo que más me molesta es que la factura es acompañada de una carta estándar, firmada por el Gerente Comercial de la empresa, indicando que "por razones ajenas a nuestra voluntad... no hemos podido acceder a su medidor de energía eléctrica para leer la marca... y registrar su consumo".



Lo peculiar es que la vivienda no tiene rejas ni puerta y que el medidor referido está ubicado en la zona delantera del jardín, casi sobre la acera.



Intenté hablar con "Telegestiones" y es imposible concretarlo (nunca menos de 30 minutos de espera informada por la grabación). Envié mensaje por "Whatsapp" al número de teléfono indicado y tampoco recibí respuesta.



Me parece inapropiado que la responsabilidad de la ineficiencia de una empresa pública pretenda ser trasladada a sus clientes.