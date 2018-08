UTE y los apagones

@| La semanas pasada muchos uruguayos padecieron con fastidio un nuevo corte de energía eléctrica, repitiéndose una situación de días anteriores En los barrios Palermo, Punta Carretas, Pocitos y Parque Rodó, 37.000 personas quedaron sin energía, al igual que la iluminación pública y semáforos de dichas zonas.



La reiteración de los cortes de energía se debió -según las autoridades del Ente - a fallas técnicas, pero no como consecuencia de un mal estado en las infraestructuras necesarias para mantener el sistema funcionando correctamente.



Los perjuicios que causan estos apagones a la población son aún mayores por ser estas zonas densamente pobladas, en las cuales la ciudadanía reside mayormente en altos edificios donde de no haber generador, la electricidad se torna indispensable para el uso de los ascensores.



Es de público conocimiento que en los últimos tres años, UTE ha sido una de las principales fuentes de financiamiento al que ha acudido el Ministerio de Economía y Finanzas para cubrir los gastos públicos y reducir el déficit fiscal.



Por tal motivo es lógico que uno se pregunte si estas fallas de funcionamiento no podrán deberse – entre otras causas – a que el presupuesto adjudicado a obras no alcanza para cubrir las necesidades del servicio, ya que el Estado le demanda una contribución que implica un recorte de inversiones a esos efectos.



UTE ha acumulado ganancias en los últimos años aunque su traslado a tarifas quedó relegado a efectos de recomponer las cuentas del Estado, pues es sabido que las autoridades económicas han dado prioridad a equilibrar el déficit de las cuentas públicas, tema que parece acrecentarse ante una inflación que ya está por encima de la meta principal del gobierno.



El pueblo uruguayo asume la carga impositiva que la ley le aplica para colaborar con su cuota parte a los gastos del Estado. El hecho de que se le exija a la ciudadanía pagar una tarifa más alta para cubrir las cuentas en rojo de Rentas Generales, no corresponde y está totalmente fuera de lugar.

Por lo tanto la población está en posición de reclamar al gobierno nacional el cumplimiento de su obligación de administrar debidamente los dineros públicos, brindando a la ciudadanía la contraprestación que merece por su aporte.



Porque lo que salta a la vista es que para cubrir pasados errores políticos que costaron una fortuna al pueblo, se saca de un lado para cubrir el otro, como si no nos diéramos cuenta de que se trata de un tarifazo encubierto.

Menospreciar la inteligencia de los orientales es tan ingenuo como creerse que el esplendor del poder es eterno, cuando en realidad es tan efímero que se diluye en un abrir y cerrar de ojos, revelando una realidad muy diferente. Y parece aproximarse el momento que para algunos ese aterrizaje se acerca, pues tal como bien dice el refrán, la justicia tarda pero llega.