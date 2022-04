¡Uruguayos!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Hace tiempo que estaba pensando enviar estas reflexiones sobre la situación política que padece el Uruguay.



Evidentemente, como a muchos, el resultado del referéndum me sorprendió no gratamente.



Creo que los votantes en Montevideo y en Canelones fueron muy ingratos para con el gobierno.



Este gobierno comienza el 1° de Marzo de 2020 y 12 días después les cae encima esta pandemia que creó un caos mundial.



Lo que recibió esta coalición fue un hierro caliente ya que peor no lo podían haberlo dejado.



Un país carísimo, una deuda externa altísima, una economía en baja, desempleo, una inseguridad impresionante, enorme cantidad de asentamientos, la enseñanza de las peores del mundo, un déficit de viviendas escandaloso, corrupción de todos los colores, despilfarro de los dineros públicos por cientos de millones de dólares, políticos de alto nivel procesados, como nunca en la historia del Uruguay. Esto es lo que se recibió.



Este gobierno en dos años logró manejar una pandemia en forma brillante que está primera en el mundo de acuerdo a su población; esto fue reconocido por todo el mundo, menos por los montevideanos y los canarios.



La inseguridad en baja sostenida, el desempleo en baja sostenida, una economía en alza sostenida; pero ya casi finalizada la pandemia, lo inesperado, lo inédito, la casa central del Partido Comunista, o sea Rusia, invade Ucrania. No es nuevo; desde que asumió Putin en 1999 se hizo lo mismo con Georgia, Chechenia y Crimea. Se están asesinando civiles, entre ellos niños, mujeres, gente de avanzada edad y los ucranianos pagando las consecuencias de tener una frontera con Rusia y querer ser libres. Por supuesto el Frente Amplio, brazo derecho del Pit Cnt con Pereira, Abdala y otros a la cabeza los apoyan, ya que rechazaron la condena de la OEA.



Estos son los que dicen defender a los más débiles y acá es donde debemos cambiar nuestra actitud para con los que no entendiendo nada de todo esto los apoyan, y creen en sus mentiras.



Hay que decirles la verdad, hay que hacerles entender realmente quiénes son y lo que pretenden realmente.



No quieren ayudarlos, lo que hacen es usar su desconocimiento para tratar de imponer una ideología diferente a la nuestra, además desmerecida y fracasada en el mundo entero.



Mucha palabrería pero también mucha coacción, amenazas y así los arrastran a manifestarse o firmar para un referéndum a cambio de un plato de comida. Algo que debemos desterrar por el bien de nuestro país.



No es fácil, ya lo sabemos; pero hay que dar esa pelea, no solamente contra ellos sino contra un cantidad grande de periodistas, politólogos, encuestadores y empresarios que sí saben quiénes son, pero que engrosaron sus bolsillos y se dan una vida principesca.



Estamos dejando muy solos al Presidente y demás integrantes de la coalición y también a periodistas de alto nivel que lo explican y se la juegan en sus opiniones a favor del gobierno y que en algunas entrevistas le han quitado la careta a estos mentirosos.



Yo confío en las juventudes de esta coalición para que salgan a dar esta pelea, para que todos ellos y sus familias puedan seguir disfrutando de este maravilloso país, libre y democrático.