Uruguayos que viven en Argentina

@|Quedé muy sorprendido cuando los medios les preguntaron a los viajeros que venían a votar, a quién votan y cuánto hace que viven en Argentina.



Unos dijeron 20 años, otros 13 años, otros 40 y 50 años.



Yo pregunto: si el Frente ha estado en el gobierno los últimos 15 años, ¿cómo esta gente viene, vota y sigue viviendo en Argentina? No entiendo cuál es el fin de que voten y dejen el país. ¿Por qué no se quedan? Que algún uruguayo me lo explique.



Yo no le encuentro explicación.